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13:49, 20 мая 2019 199
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Рязанская полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Рязанская полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

В Рязани задержали мужчину, организовавшего магазин по бесконтактной продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник пытался законспирироваться, пользовался мессенджерами и прятался за псевдонимами.

Специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что к распространению запрещенных веществ причастен 38-летний рязанец.

Его задержали, когда он закладывал контейнеры с наркотиками в тайники на улицах Рязани.

У мужчины нашли семь видов наркотических средств синтетического и растительного происхождения общим весом более 3,5 килограммов, среди них более 1000 таблеток наркотического средства МДМА («экстази»), 966 граммов амфетамина, 916 граммов производного N-метилэфедрона и другие наркотики.

По предварительной информации, задержанный был «держателем склада» и распространителем-«закладчиком» наркотиков, который получал оптовые партии, хранил их, разделял на розничные дозы и должен был распространять.

Полиция устанавливает звенья цепи сбыта наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

Подозреваемого арестовали.


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