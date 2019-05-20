Рязанская полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

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В Рязани задержали мужчину, организовавшего магазин по бесконтактной продаже наркотиков. Об этом сообщила
Злоумышленник пытался законспирироваться, пользовался мессенджерами и прятался за псевдонимами.
Специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что к распространению запрещенных веществ причастен 38-летний рязанец.
Его задержали, когда он закладывал контейнеры с наркотиками в тайники на улицах Рязани.
У мужчины нашли семь видов наркотических средств синтетического и растительного происхождения общим весом более 3,5 килограммов, среди них более 1000 таблеток наркотического средства МДМА («экстази»), 966 граммов амфетамина, 916 граммов производного N-метилэфедрона и другие наркотики.
По предварительной информации, задержанный был «держателем склада» и распространителем-«закладчиком» наркотиков, который получал оптовые партии, хранил их, разделял на розничные дозы и должен был распространять.
Полиция устанавливает звенья цепи сбыта наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
Подозреваемого арестовали.
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