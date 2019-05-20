Рязанская область отметит 190-летие со дня рождения Николая Федорова

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
В понедельник, 20 мая, в библиотеке имени Горького прошло заседание по подготовке 190-летия со дня рождения родоначальника отечественного космизма, философа Николая Федорова, который является уроженцем Сасовского района. Об этом сообщил
В начале июня в Рязани, а также Москве, Сасовском и Шацком районах пройдут 18-е Международные чтения памяти Федорова.
Во вторник, 21 мая, в «Казачьем центре» в Шацке пройдут молодежные чтения «Николай Федорович Федоров и современность».
3 июня в библиотеке имени Горького в Рязани откроется выставка, а 5-6 июня «Федоровские чтения» пройдут в Российской государственной библиотеке в Москве.
Основные мероприятия пройдут в Рязани 7 июня.
Планируется конференция, которую посвятят историческому наследию ученого. На ней пройдет пленарное заседание, а также будут работать секций и организуют встречи с исследователями трудов Федорова из разных регионов России.
Помимо этого, выставка работ, посвященная космизму, откроется в Рязанской областном художественном музее имени Пожалостина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРыбновец убил отчима на юбилее своей бабушки
|
cледующая новость →В Рязани стартовал третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.