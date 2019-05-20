Рязанцы услышали музыку Шопена и Чайковского в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева

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В воскресенье, 19 мая, в рязанской филармонии выступил пианист, народный артист России Денис Мацуев.
В программу концерта вошли соната №3 до мажор Бетховена, вариации на тему Корелли Рахманинова, баллада №4 фа минор Шопена, «Размышление» Чайковского и соната №7 си-бемоль мажор Прокофьева.
Сам Мацуев признался, что у него связано много воспоминаний с Рязанью. «Например, в парке рядом с филармонией каждый раз я гуляю перед выступлением. Очень часто получается, что мои рязанские концерты проходят в мае. Поэтому ваш город в моей памяти — зеленый, наполненный листвой и солнцем», — сказал пианист.
Фото с сайта рязанской филармонии
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