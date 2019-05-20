Пьяный рязанец на «Оке» съехал в кювет и врезался в дерево. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 19 мая, на 56-м километре дороги «Клепики — Рязань» автомобиль ВАЗ-11113 съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщила
ДТП произошло в 23:45. Отмечается, что водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.
Мужчину доставили в больницу. Выяснилось, что он был пьян — по результатам медосвидетельствования у водителя установили 0,297 промилле на литр выдыхаемого воздуха
На водителя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до полутора лет.
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