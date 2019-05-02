У двух молодых рязанцев нашли марихуану

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На улице Свободы задержали 19 летнего рязанца, у которого нашли восемь граммов марихуаны. Об этом сообщила
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Кроме того, в Спасске задержали 18-летнего рязанца. У молодого человека изъяли пачку сигарет, где находилось 2,6 грамма синтетического наркотика — производное N-метилэфедрона. В поясной сумки нашли 118 граммов марихуаны.
По данному факту проводится проверка.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.