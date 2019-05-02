Полицейские закрыли наркопритон в Горроще

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На улице 6-я Линия в Рязани закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники установили, что владелец квартиры и его приятели систематически употребляют синтетические наркотики. 46-летний хозяина задержали. Ранее он был судим за хранение наркотиков и организацию притона.
В его квартире нашли предметы со следами «синтетики». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.