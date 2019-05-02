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Фото: Издательство «Пресса»
Касимовского студента наградили за помощь в тушении пожара Илью Лещенко наградили медалью «За содействие в борьбе с пожарами» Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщило издательство «
Награду юноше, который в феврале
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.