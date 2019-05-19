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В Тульской области после нападения бродячих собак на девочку завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК («Халатность»),
Предварительно, днем 11 мая неподалеку от дома № 6 по улице Кирова города Донской на шестилетнюю девочку напала стая собак. По данным местных СМИ, животных отогнали прохожие. Медики наложили ребенку швы и сделали укол.
Следователи изъяли документацию, связанную с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных. Они допрашивают сотрудников администрации города и устанавливают ответственных должностных лиц.
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