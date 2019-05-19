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9:29, 19 мая 2019 1 478
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В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

В России с 20 мая по 31 августа 2019 года в дневное время закроют дороги для большегрузов, говорится в приказе Росавтодора, который начинает действовать с понедельника.

Ежегодные ограничения будут вводить, когда температура воздуха начнет превышать 32 градуса Цельсия. На дорогах появятся соответствующие знаки. За несоблюдение к водителям примут административные меры.

Это связано с тем, что в жаркую погоду после проезда большегрузного транспорта на асфальте образуется колея. Таким образом, транспорт сможет ездить по дорогам ночью, когда температура воздуха ниже.

В частности, упоминаются участки трассы М-5 «Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», М-2 «Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород», а также участки ряда других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Полный список участков дорог опубликован на сайте Росавтодора.


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