Рязанскую фигуристку Трусову признали лучшей молодой спортсменкой года в Европе

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Рязанскую фигуристку Александру Трусову признали лучшей молодой спортсменкой года в Европе, пишет
Рязанку наградили в субботу, 18 мая, в Вене, где проходит семинар EOK. Фигуристка также получила денежный приз в размере 15 тысяч евро.
Помимо 14-летней Трусовой на награду претендовали австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.
Напомним, Трусова два года подряд
Congratulations to Russian Figure Skater Alexandra Trusova for winning the Piotr Nurowski Best European Winter Athlete Prize! 🏆#InspiringSportInEurope pic.twitter.com/a9F9ZelopF— EurOlympic (@EOCmedia) 18 мая 2019 г.
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