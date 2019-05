Рязанскую фигуристку Трусову признали лучшей молодой спортсменкой года в Европе

Рязанскую фигуристку Александру Трусову признали лучшей молодой спортсменкой года в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейский олимпийский комитет.

Рязанку наградили в субботу, 18 мая, в Вене, где проходит семинар EOK. Фигуристка также получила денежный приз в размере 15 тысяч евро.

Помимо 14-летней Трусовой на награду претендовали австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Напомним, Трусова два года подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров.

Congratulations to Russian Figure Skater Alexandra Trusova for winning the Piotr Nurowski Best European Winter Athlete Prize! 🏆#InspiringSportInEurope pic.twitter.com/a9F9ZelopF