Рязанцам предложили поучаствовать в конкурсе «Вместе против коррупции!»

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Рязанцам от 14 до 35 лет предложили поучаствовать в конкурсе «Вместе против коррупции!». Информацию об этом разместили на
Организатором в этом году выступила Генеральная прокуратура России.
Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября на официальном
Победителей определят в двух номинациях — «социальный плакат» и «социальный видеоролик».
Торжественную церемонию награждения планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.