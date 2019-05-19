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Россияне не пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире. Об этом МИД России сообщил в
Бомба
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#BREAKING An explosive device exploded while a tourist bus was passing near the new #Egypt’s Grand Museum in #Giza, at least 16 people injured.— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 19 мая 2019 г.
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