Россияне не пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире. Об этом МИД России сообщил в Twitter .

Бомба взорвалась в воскресенье, 19 мая, рядом со строящимся Национальным музеем близ пирамид Гизы. Ранения получили 17 человек, среди них граждане Египта и ЮАР.

Фото Raveen Aujmaya в Twitter

