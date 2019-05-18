В липецкую усадьбу Семенова-Тян-Шанского привезли выставку рязанского художника

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В усадьбу Семенова-Тян-Шанского в липецкой деревне Рязанка привезли сотню живописных и графических работ Максимильяна Преснякова. Выставку рязанского художника откроют в субботу, 18 мая, в рамках акции «Ночь музеев».
«Лишь немногим более двадцати не поместилось в экспозицию, получившую название „Маршрутами П.П.Семенова-Тян-Шанского“ и размещенную на стенах в три ряда», — говорится в пресс-релизе.
Выставка станет первой в усадьбе, недавно получившей статус музея областного значения.
Практически все живописные этюды и графические листы созданы во время трех экспедиций Рязанского музея путешественников.
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