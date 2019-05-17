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12:38, 17 мая 2019 620
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В Тамбове столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В Тамбове столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В Тамбове столкнулись две легковушки, есть пострадавший. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В четверг, 16 мая, в 12:30 на улице Карла Маркса в районе дома №340 водитель автомобиля Mercedes, мужчина 1951 года рождения, при пересечении нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с автомобилем «Opel» под управлением девушки 1994 года рождения, которая двигаясь по главной дороге.

В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes» получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение.


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