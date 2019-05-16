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Во Владимирской области назначили нового директора департамента имущественных и земельных отношений. Об этом сообщил
С 15 мая эту должность занял Павел Панфилов. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.
Панфилов родился в 1973 году в Магаданской области. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». В разное время работал в сфере предпринимательства и торговли.
До недавнего времени был заместителем генерального директора Корпорации развития Владимирской области. До назначения на новую должность был заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.
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