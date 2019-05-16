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В Рязанской области планируют ограничить охоту на зайцев. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Специалисты провели анализ состояния охотничьих ресурсов на территории региона. Выяснилось, что численность зайца-беляка за девять лет снизилась с девяти тысяч особей до семи.
Кроме того, в области уменьшается число рыси, кабана и лисиц.
В то же время, в регионе стало больше лосей и косуль.
Число глухарей, рябчиков и некоторых других видов лесных охотничьих ресурсов, по прогнозам специалистов, будет восстанавливаться медленно, пока не увеличатся площади, покрытые спелым лесом.
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