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Фото: Pixabay.com
В автосалоне Форд Лидер рязанцы смогут срочно продать машину и сразу получить деньги. Компания предлагает максимально быстро найти нового владельца автомобиля «любой марки и любого состояния», сообщает
«Сделаем объективную оценку Вашего автомобиля опираясь на рыночную стоимость, — отметили на сайте автосалона. — Вы получите самую выгодную цену за ваш автомобиль».
Специалист может предварительно оценить автомобиль. Позвонить ему можно по телефону: +7 (4912) 503-403.
Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, дом 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл», сайт
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.