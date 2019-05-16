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11:59, 16 мая 2019 1 120

В автосалоне Форд Лидер рязанцы смогут срочно продать машину

В автосалоне Форд Лидер рязанцы смогут срочно продать машину

Фото: Pixabay.com

В автосалоне Форд Лидер рязанцы смогут срочно продать машину и сразу получить деньги. Компания предлагает максимально быстро найти нового владельца автомобиля «любой марки и любого состояния», сообщает сайт.

«Сделаем объективную оценку Вашего автомобиля опираясь на рыночную стоимость, — отметили на сайте автосалона. — Вы получите самую выгодную цену за ваш автомобиль».

Специалист может предварительно оценить автомобиль. Позвонить ему можно по телефону: +7 (4912) 503-403.

Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, дом 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл», сайт www.ford62.ru.


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