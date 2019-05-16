Скончался рязанский бизнесмен Лев Кузнецов

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В субботу, 11 мая, скончался рязанский бизнесмен и руководитель группы компаний «Студия-Сервис» Лев Кузнецов. Об этом сообщается на
«Мы глубоко благодарны тем, кто разделил с нами скорбь и горечь этой невосполнимой утраты. Очень многим его будет не хватать — в Москве, Рязани и во многих городах России и далеко за ее пределами. Лев Александрович навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти», — говорится в сообщении.
Справка
Межрегиональный техцентр «Студия-Сервис» занимается поставкой, системной интеграцией и ремонтом профессионального телевизионного оборудования.
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