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16:43, 16 мая 2019 1 585
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Скончался рязанский бизнесмен Лев Кузнецов

Скончался рязанский бизнесмен Лев Кузнецов

В субботу, 11 мая, скончался рязанский бизнесмен и руководитель группы компаний «Студия-Сервис» Лев Кузнецов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы глубоко благодарны тем, кто разделил с нами скорбь и горечь этой невосполнимой утраты. Очень многим его будет не хватать — в Москве, Рязани и во многих городах России и далеко за ее пределами. Лев Александрович навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Справка

Межрегиональный техцентр «Студия-Сервис» занимается поставкой, системной интеграцией и ремонтом профессионального телевизионного оборудования.


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