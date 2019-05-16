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22:38, 16 мая 2019 235
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Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера. Прямую речь президента привел RT.

Путин отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

«Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. С обеих сторон нужны какие-то шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», — сказал он.

Напомним, храм святой Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Его решили построить на площади возле Театра драмы, но эту идею не поддержали многие жители города. Акции протеста идут уже четыре дня.

Противники строительства заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.

Фото e1.ru


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