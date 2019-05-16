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По решению суда на дорогах в четырех спасских селах установят фонари. Об этом
Проверка установила, что дороги в селах Дегтяное, Гавриловское, Огородниково и Острая Лука не освещены. В связи с этим в марте и апреле районная прокуратура направила в суд семь исков об обязании администраций Выжелесского, Гавриловского и Перкинского сельских поселений установить фонари. Суд удовлетворил их.
Решения суда находятся на исполнении.
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