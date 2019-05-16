Осужденные скопинской колонии сделали макеты военной техники

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Осужденные скопинской колонии №5 сделали макеты военной техники. За «кропотливую и тудоемкую работу» их наградили призами, сообщила пресс-служба регионального УФИН.
В колонии устроили выставку. Ее посетители могут увидеть более 30 моделей самолетов, танков и самоходных установок советских и германских войск. Макеты сделали в масштабах 1:100, 1:72 и 1:35. Количество деталей в каждом из них варьируется от 12 до 200.
В пресс-службе отметили, что выставку открывает карта плана молниеносной операции «Барбаросса», а заканчивает — текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Фото пресс-службы рязанского УФСИН
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