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На Ряжском шоссе перевернулся кроссовер. Фото последствий происшествия опубликованы в Instagram-аккаунте «
Авария произошла около автосалона Toyota. Столкнулись два кроссовера — SsangYong и Toyota. От удара японский автомобиль перевернулся.
Как пояснили в пресс-службе УМВД, никто не пострадал.
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