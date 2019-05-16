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Елена Царева покинула рязанскую филармонию. Об этом во вторник, 14 мая, она написала на своей
Царева занимала должность директора рязанского народного хора имени Попова.
В качестве нового места работы в соцсети она указала федеральное учреждение «Роскультпроект» (Центр культурных стратегий и проектного управления).
Напомним, Елена Царева с 2004 по 2006 год руководила отделом культуры касимовской администрации. В 2006 году возглавила управление культуры и искусства администрации Рязани, в мае 2008 года стала председателем комитета по культуре и туризму Рязанской области. С 2012 по 2014 год
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