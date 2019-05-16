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Фото: Pixabay.com
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью пользовательских данных. Основатель
«Каждый раз, когда WhatsApp нужно устранять критическую уязвимость в приложении, на ее месте появляется новая. Все выявленные проблемы позволяют вести слежку, выглядят и функционируют как бэкдоры (дефекты в алгоритме, намеренно оставленные в нем разработчиками. — прим. ред.)», — написал Дуров.
По его словам, мессенджер и его материнская компания Facebook могут оставлять в коде эти уязвимости по требованию спецслужб США. При этом, как подчеркнул Дуров, «за шесть лет Telegram не раскрыл ни одного байта информации с третьим лицам».
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