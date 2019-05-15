В липецком торговом центре ребенок упал с третьего этажа

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В одном из торговых центров Данкова ребенок упал с третьего этажа. Об этом сообщает
По данным издания, трехлетний мальчик сорвался с лестничного пролета третьего этажа на второй. Отмечает, что родители оставили его без присмотра «на мгновение».
Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму. Пострадавшего прооперировали, он находится в реанимации.
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