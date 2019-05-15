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Фото: Pixabay.com
В Калуге задержали напугавшего школьницу эксгибициониста. Об этом
Днем 22 февраля после уроков девочка 2010 года рождения шла на работу к матери через дворы. На одной из улиц ее догнал мужчина и показал свои половые органы. Школьница убежала к матери и рассказала ей о произошедшем.
Полицейские составили фоторобот. Они рассказали девочке и ее матери, как действовать в случае повторной встречи с мужчиной.
В мае школьница заметила разыскиваемого на улице. Полицейские задержали его на месте преступления.
Эксгибиционистом оказался 39-летний безработный. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).
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