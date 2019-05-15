СМИ рассказали о последствиях удара молнии в сгоревший в Шереметьево Superjet

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Молния, ударившая в SSJ100, отключила электрогенераторы и автоматику, но не создала критичную ситуацию. Об этом пишет «
Издание сообщило, что грозовой разряд поразил самолет через 15 минут после вылета из Шереметьево. Молния ударила в носовую часть, оставив на носовой части след.
Выключились электрогенераторы, а также автоматика, помогающая поддерживать нужные параметры. Ситуация оказалась проблемной, но не опасной для экипажа и пассажиров.
Авиаэксперты отметили, что критической ситуация стала из-за ошибки пилотов, которые сильно разогнали самолет после приземления и перевели его в режим пикирования, из-за чего SSJ100 сел с сильно завышенными приборной и вертикальной скоростями. Задние стойки шасси продавили топливные баки, это привело к вытеканию керосина и пожару.
В «Аэрофлоте» от комментариев изданию отказались.
Напомним, 5 мая вылетевший в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»
Погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Следователи рассматривают различные версии произошедшего. В качестве основных выделяются возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия.
Фото Следственный комитет России
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