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9:48, 15 мая 2019 3 233
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СМИ рассказали о последствиях удара молнии в сгоревший в Шереметьево Superjet

СМИ рассказали о последствиях удара молнии в сгоревший в Шереметьево Superjet

Молния, ударившая в SSJ100, отключила электрогенераторы и автоматику, но не создала критичную ситуацию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Издание сообщило, что грозовой разряд поразил самолет через 15 минут после вылета из Шереметьево. Молния ударила в носовую часть, оставив на носовой части след.

Выключились электрогенераторы, а также автоматика, помогающая поддерживать нужные параметры. Ситуация оказалась проблемной, но не опасной для экипажа и пассажиров.

Авиаэксперты отметили, что критической ситуация стала из-за ошибки пилотов, которые сильно разогнали самолет после приземления и перевели его в режим пикирования, из-за чего SSJ100 сел с сильно завышенными приборной и вертикальной скоростями. Задние стойки шасси продавили топливные баки, это привело к вытеканию керосина и пожару.

В «Аэрофлоте» от комментариев изданию отказались.

Напомним, 5 мая вылетевший в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево через полчаса после взлета. У лайнера подломились стойки шасси, загорелись двигатели и хвостовая часть.

Погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Следователи рассматривают различные версии произошедшего. В качестве основных выделяются возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия.

Фото Следственный комитет России


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