Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

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Пользователи сайта знакомств Beautiful People («Красивые люди») выбрали страны с самыми «некрасивыми» жителями. Об этом написали «
По словам издания, больше всего некрасивых жителей в Великобритании.
Наряду с сильным полом из Соединенного Королевства пользователи сайта признали некрасивыми мужчин из России, Польши, Индии и Филиппин. Самыми привлекательными были признаны шведы и норвежцы.
Ресурс позиционирует себя как платформу «только для красивых людей». Решение о допуске нового кандидата на сайт принимают уже зарегистрированные пользователи. Желающий должен подать заявку, которую рассматривают в течение 48 часов. Запрос отклоняется, если пользователи сайта сочтут претендента недостаточно красивым.
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».