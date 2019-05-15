RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На празднование 90-летия Петушинского района направили 12,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление во вторник, 14 мая, подписал губернатор Владимир Сипягин,
Деньги пойдут на обустройство детских игровых комплексов в каждом поселении, покупку светодиодного экрана и сцены и ремонт механики сцены районного дома культуры. Средства также выделили на верстку и печать книги детских рисунков и сочинений к юбилею района.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке спустя сутки нашли пропавшего подростка
|
cледующая новость →В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».