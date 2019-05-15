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Фото: Pixabay.com
Липчанина в торговом центре обокрали дочь и зять. Об этом
60-летний мужчина рассказал, что с его банковской карты похитили 17 500 рублей. Во время кражи он был в торговом центре на улице Зои Космодемьянской.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летняя дочь потерпевшего и ее 39-летний муж. Пару ранее неоднократно судили, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков.
На супругов завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до шести лет тюрьмы.
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