Калужанин избил двоих школьников за разрисованный гараж

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Фото: Pixabay.com
Калужанин избил двоих подростков за разрисованный гараж. Об этом
Вечером в районе Правобережья на въезде в автокооператив 44-летний водитель остановил машину и схватил за руки двоих 11-летних школьников. Он требовал, чтобы подростки признались, что разрисовали ворота его гаража.
«Подростки ответили, что им ничего неизвестно о данном инциденте и попросили их отпустить, так как они не причастны к данным деяниям, — рассказали в полиции. — Однако мужчина не унимался, стал словесно им угрожать, а затем ударил одного подростка ногой в живот, а второму нанес несколько ударов по лицу».
Школьники рассказали о произошедшим своим родителям.
На мужчину завели два дела по статье 116 УК («Побои или насильственные действия, причинив физическую боль, но не повлекшие последствий, совершенные из хулиганских побуждений»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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