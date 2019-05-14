В мэрии назвали причину задержки ремонта теплотрассы в Песочне

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В начале апреля на улице Новоселов вблизи дома №4 раскопали участок дороги и приступили к капремонту теплотрассы. Его должны были завершить 6 мая, но работы задержали на неделю.
В пресс-службе мэрии рассказали, что подрядчик выявил дополнительные участки теплосетей, требующие срочного ремонта. Из-за этого сроки проведения работ перенесли.
«Сейчас они находятся в завершающей стадии», — добавили в пресс-службе.
Напомним, местные жители
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