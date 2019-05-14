Любимов пообещал выделить 40 миллионов для подготовки к новому учебному году

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В понедельник, 13 мая, на рабочей встрече с губернатором Николаем Любимовым и.о. главы мэрии Сергей Карабасов
Глава региона пообещал оказать поддержку.
«Мы должны обеспечить необходимое финансирование и постараемся сделать больше, чем в прошлом году. Как минимум 40 миллионов рублей будет выделено для своевременной подготовки учреждений образования к 1 сентября», — сказал Любимов.
Напомним, Рязанская область
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