Вылетевший в Самару Superjet вернулся в Москву

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В ночь на понедельник, 13 мая, Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Самару рейсом SU 1206, вернулся в Шереметьево. Об этом передает
Лайнер должен был прибыть был прибыть в аэропорт Самары в 04:30 по местному времени (03:30 мск). По данным на 03:30 мск, самолет находился в Шереметьево.
Причины разворота лайнера пока неизвестны.
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