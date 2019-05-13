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Фото: Pixabay.com
В Рязани обокрали вора. Второго злоумышленника не нашли,
Молодой человек вытащил из припаркованной на окраине города «ГАЗели» магнитолу, аккумулятор и шуруповерт и спрятал «добычу» в разных местах вдоль дороги домой. Хозяин машины обратился в полицию, и оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 18-летний рязанец, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за угон.
Юноша рассказал, что решил «спонтанно попробовать на надежность замок на двери «Газели».
«Воспользоваться ценностями он не смог — когда вместе с полицейскими пришел проверять тайники, оказалось, что кто-то раньше, наверное, случайно нашел и забрал краденые предметы», — уточнили в пресс-службе.
На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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