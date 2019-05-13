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В Приокском у школьника отняли телефон. Об этом
Вечером на улице Октябрьской неизвестный отнял у 14-летнего юноши телефон. Мать подростка обратилась в полицию.
Школьник вместе с полицейскими проехал по ближайшим улицам. Вскоре он указал патрульным на мужчину, который показался ему похожим на злоумышленника. Прохожего остановили, у него нашли украденный телефон.
К преступлению оказался причастен 22-летний житель Спасского района. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.
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