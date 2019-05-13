Рязанские следователи проверят информацию о пострадавшем в санатории ребенке

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанские следователи проверят информацию о ребенке, пострадавшем в санатории «Старица» в Солотче. Они «установят причины травмирования ребенка и дадут правовую оценку всем обстоятельствам получения им телесных повреждений»,
По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в субботу, 11 мая, в «Старице» ребенок
Отмечается, что пострадавшему сделали операцию.
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