Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:04, 13 мая 2019 1 447
 0    0

Рязанские следователи проверят информацию о пострадавшем в санатории ребенке

Рязанские следователи проверят информацию о пострадавшем в санатории ребенке

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанские следователи проверят информацию о ребенке, пострадавшем в санатории «Старица» в Солотче. Они «установят причины травмирования ребенка и дадут правовую оценку всем обстоятельствам получения им телесных повреждений», сообщили в региональном следкоме в понедельник, 13 мая.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в субботу, 11 мая, в «Старице» ребенок получил травму. Он катался с горки на детской площадке.

Отмечается, что пострадавшему сделали операцию.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Возврат налога за лечение. Кто и почему может получить 13 процентов

Возврат налога за лечение. Кто и почему может получить 13 процентов

Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 69 058
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 34 671
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 25 172
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 062
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 656
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Форум