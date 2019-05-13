Рязанцам предложили поделиться кулинарными рецептами для гастрономической карты

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Фото: Pixabay.com
Рязанцам предложили поделиться кулинарными рецептами в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России». Лучшие войдут в гастрономическую карту, а их авторов наградят дипломами,
Участвовать могут все. Нужно подать заявку с рецептами традиционных русских блюд из местных продуктов в категориях:
Оценят рецепты лучшие шеф-поваров ведущих ресторанов города Рязани, а также члены Ассоциации кулинаров Рязанского края.
Заявки можно подать до 31 июля на электронную почту:
Подробнее по телефонам:(4912) 45-77-13; (4912) 95-69-38; (4912) 21-73-74.
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