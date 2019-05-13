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16:33, 13 мая 2019 4 128
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Рязанцам предложили поделиться кулинарными рецептами для гастрономической карты

Рязанцам предложили поделиться кулинарными рецептами для гастрономической карты

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили поделиться кулинарными рецептами в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России». Лучшие войдут в гастрономическую карту, а их авторов наградят дипломами, сообщил сайт мэрии.

Участвовать могут все. Нужно подать заявку с рецептами традиционных русских блюд из местных продуктов в категориях:

  • супы;
  • закуски (холодные, горячие);
  • горячее основное блюдо;
  • сладкие блюда;
  • безалкогольные напитки.

Оценят рецепты лучшие шеф-поваров ведущих ресторанов города Рязани, а также члены Ассоциации кулинаров Рязанского края.

Заявки можно подать до 31 июля на электронную почту: 4912457713@mail.ru. Необходимые формы можно найти по ссылке.

Подробнее по телефонам:(4912) 45-77-13; (4912) 95-69-38; (4912) 21-73-74.


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