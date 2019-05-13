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12:26, 13 мая 2019 230
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Пьяная рязанка на «пятнадцатой» улетела в кювет

Пьяная рязанка на «пятнадцатой» улетела в кювет

Фото: УМВД по Рязанской области

Пьяная жительница Старожиловского района на «пятнадцатой» улетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла 9 мая примерно в 17:00 на дороге «Столпцы — Мелешкино — Аристово». За рулем ВАЗ-2115 находилась 46-летняя женщина. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что она не справилась с управлением.

После аварии рязанку госпитализировали.

Как оказалось, в момент ДТП женщина была пьяна. Концентрация алкоголя в ее крови более чем в восемь раз превышала норму.


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