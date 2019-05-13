Пьяная рязанка на «пятнадцатой» улетела в кювет

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пьяная жительница Старожиловского района на «пятнадцатой» улетела в кювет. Об этом
Авария произошла 9 мая примерно в 17:00 на дороге «Столпцы — Мелешкино — Аристово». За рулем ВАЗ-2115 находилась 46-летняя женщина. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что она не справилась с управлением.
После аварии рязанку госпитализировали.
Как оказалось, в момент ДТП женщина была пьяна. Концентрация алкоголя в ее крови более чем в восемь раз превышала норму.
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