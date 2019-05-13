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11:41, 13 мая 2019 379
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Освободившийся из колонии рязанец до смерти забил приятеля тростью

Освободившийся из колонии рязанец до смерти забил приятеля тростью

Фото: Pixabay.com

Рязанец до смерти забил приятеля тростью. Об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР. В четверг, 9 мая, в садоводческом товариществе «Авангард» 42-летний подозреваемый выпивал со своим 38-летний приятелем.

Мужчины поссорились, и рязанец, который не который недавно освободился из колонии, несколько раз ударил металлической тростью друга по голове.

От полученных травм тот скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Подозреваемого задержали и арестовали.


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