Освободившийся из колонии рязанец до смерти забил приятеля тростью

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Фото: Pixabay.com
Рязанец до смерти забил приятеля тростью. Об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР. В четверг, 9 мая, в садоводческом товариществе «Авангард» 42-летний подозреваемый выпивал со своим 38-летний приятелем.
Мужчины поссорились, и рязанец, который не который недавно освободился из колонии, несколько раз ударил металлической тростью друга по голове.
От полученных травм тот скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
Подозреваемого задержали и арестовали.
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