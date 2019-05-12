Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:32, 12 мая 2019 1 808
 0    0

В Рязанской области пассажиров электрички эвакуировали из-за задымления

В Рязанской области пассажиров электрички эвакуировали из-за задымления

Пассажиров электрички, следующей из Рязани в поселок Шилово, эвакуировали из-за задымления, пишет «РЕН ТВ».

По данным источника, задымление произошло вечером в субботу, 11 мая, на платформе Тысья. Всего из вагона эвакуировали 20 пассажиров.

Возгорание потушили до приезда пожарных.

Обстоятельства выясняются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 280
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 33 728
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 24 122
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 959
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
13:07, 9 мая 2019 20 777
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум