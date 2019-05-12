В Рязанской области пассажиров электрички эвакуировали из-за задымления

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Пассажиров электрички, следующей из Рязани в поселок Шилово, эвакуировали из-за задымления, пишет «
По данным источника, задымление произошло вечером в субботу, 11 мая, на платформе Тысья. Всего из вагона эвакуировали 20 пассажиров.
Возгорание потушили до приезда пожарных.
Обстоятельства выясняются.
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