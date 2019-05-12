В Ростовской области в жилом доме взорвался газ, погибли двое

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 12 мая, в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области взорвался бытовой газ. В результате взрыва частично обрушилась кровля, сообщила
По данным ведомства, два человека пострадали, они находятся в больнице.
Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами.
По данным
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС понедельника в Рязани начнут массово отключать горячую воду
|
cледующая новость →Рязанские «десантники» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.