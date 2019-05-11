Полиция задержала инвалида, разгромившего «Магнит» в Рязани. Видео

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Полиция задержала инвалида, разгромившего в Рязани супермаркет «Магнит». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицию вызвали сотрудники магазина. 35-летнего хулигана задержали и доставили в отделение.
По факту инцидента проводится проверка, по результатам примут решение.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.