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В Рязанском районе заметили торнадо. Фотографии на своей
«В мае синоптики обещали смерчи. Судя по этим кадрам, не врали. Первый „хобот“, свисающий из материнского облака, мы увидели сегодня — с автодороги Рязань-Михайлов у поселка Стенькино», — написал он в четверг, 9 мая.
По словам Ушакова, торнадо развеялось на его глазах.
Справка:
Торнадо (или смерч) — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Он может появляться во многих формах и размерах (по материалам «Википедии»).
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.