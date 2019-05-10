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9:06, 10 мая 2019 6 270
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В Рязанском районе заметили торнадо 1

В Рязанском районе заметили торнадо

В Рязанском районе заметили торнадо. Фотографии на своей странице в Facebook опубликовал и.о. министра по делам территорий и информационной политике области Иван Ушаков.

«В мае синоптики обещали смерчи. Судя по этим кадрам, не врали. Первый „хобот“, свисающий из материнского облака, мы увидели сегодня — с автодороги Рязань-Михайлов у поселка Стенькино», — написал он в четверг, 9 мая.

По словам Ушакова, торнадо развеялось на его глазах.

Справка:

Торнадо (или смерч) — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Он может появляться во многих формах и размерах (по материалам «Википедии»).

Фото Ивана Ушакова


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