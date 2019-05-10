В Рязани два троллейбуса и две маршрутки временно изменят схемы движения

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В Рязани временно изменят схемы движения два троллейбуса и две маршрутки. Это произойдет из-за капремонта теплотрассы на улице Островского, сообщили в
Работы продлятся с 8:00 13 мая до 24:00 17 мая. В это время при движении от остановки «Памятник Полетаеву» троллейбусы №3 и №9 и маршрутки №49 и №65 поедут по Безымянному переулку, улице Братиславской и далее по своим маршрутам.
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