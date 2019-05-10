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Скандал между кондуктором рязанского троллейбуса и пассажиром попал на видео. Запись опубликовал в Instagram один из очевидцев.
«Кондуктор пятого троллейбуса брала деньги за проезд у пожилых и пенсионеров. Мужчина стал заступаться за них, на что кондуктор отвечала очень не красиво. Очень стыдно что так не уважают людей, которым мы обязаны жизнью», — написала одна из пассажирок троллейбуса.
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