В России появились новые дорожные знаки

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В среду, 1 мая, в России вступил в силу новый ГОСТ, согласно которым появятся новые дорожные знаки уменьшенного размера.
Среди новых уменьшенных знаков — «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».
Минимально допустимый размер уменьшится с 60 до 40 сантиметров по одной стороне.
Нововведение ввели из-за того, что знаки большого размера часто перекрывают друг друга и ограничивают видимость зданий, передает
Знаки нового размера появятся на нескоростной улично-дорожной сети, центральных районах города, в местах исторической застройки.
На трассах размер знаков не изменится.
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