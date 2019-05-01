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9:56, 1 мая 2019 805
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В России появились новые дорожные знаки

В России появились новые дорожные знаки

В среду, 1 мая, в России вступил в силу новый ГОСТ, согласно которым появятся новые дорожные знаки уменьшенного размера.

Документ размещен в нормативно-правовой базе правительственного издания «Российская газета».

Среди новых уменьшенных знаков — «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».

Минимально допустимый размер уменьшится с 60 до 40 сантиметров по одной стороне.

Нововведение ввели из-за того, что знаки большого размера часто перекрывают друг друга и ограничивают видимость зданий, передает РИА Новости.

Знаки нового размера появятся на нескоростной улично-дорожной сети, центральных районах города, в местах исторической застройки.

На трассах размер знаков не изменится.


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