В четверг в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды

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В четверг, 2 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +3, +7 градусов, днем +12, +17 градусов.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.