Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:05, 1 мая 2019 624
 0    0

Рязанцы смогут выяснить судьбу родственников, погибших во времена Великой Отечественной войны

Рязанцы смогут выяснить судьбу родственников, погибших во времена Великой Отечественной войны

Представители ОНФ в Рязанской области совместно с «Поисковым движением России» и курсантами военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН проведут работу общественной приемной «Судьба солдата» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил исполком ОНФ в Рязанской области.

Временная общественная приемная будет работать на базе исполкома Общероссийского народного фронта в Рязанской области. Каждый рязанец может заполнить анкету-запрос, чтобы установить судьбу родственника или сообщить место его захоронения, а также по возможности принести фотографии.

«Мы проводим поисковые работы и восстанавливаем судьбы пропавших солдат не первый год, однако не все знают о существовании таких сайтов как ОБД „Мемориал“, „Память народа“ и „Саксонские мемориалы“. Все эти ресурсы находятся в общем доступе. Благодаря данным цифровым архивам мы сможем уточнить судьбу многих солдат Великой Отечественной войны», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Общественная приемная в исполкоме ОНФ будет работать 29, 30 апреля и 6,7,8 мая с 9:00—18:00 по адресу ул. Электрозаводская, дом №63, 2 этаж. Все интересующие вопросы касательно акции «Судьба Солдата» и работы общественной приемной можно задать по телефону 77-71-63 или электронной почте 62region@onf.ru, priem_rro_pdr@mail.ru Также заполнить анкету можно в библиотеке имени Горького на первом этаже на стойке «Поискового движения России».

В праздничные дни для родственников погибших и пропавших без вести солдат работу будет вести мобильная приемная по номеру +7 (910) 615-09-29.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 223 452
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 650
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 74 502
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 60 445
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 37 851
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум