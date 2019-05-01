Рязанцы смогут выяснить судьбу родственников, погибших во времена Великой Отечественной войны

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Представители ОНФ в Рязанской области совместно с «Поисковым движением России» и курсантами военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН проведут работу общественной приемной «Судьба солдата» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил исполком ОНФ в Рязанской области.
Временная общественная приемная будет работать на базе исполкома Общероссийского народного фронта в Рязанской области. Каждый рязанец может заполнить анкету-запрос, чтобы установить судьбу родственника или сообщить место его захоронения, а также по возможности принести фотографии.
«Мы проводим поисковые работы и восстанавливаем судьбы пропавших солдат не первый год, однако не все знают о существовании таких сайтов как ОБД „Мемориал“, „Память народа“ и „Саксонские мемориалы“. Все эти ресурсы находятся в общем доступе. Благодаря данным цифровым архивам мы сможем уточнить судьбу многих солдат Великой Отечественной войны», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Общественная приемная в исполкоме ОНФ будет работать 29, 30 апреля и 6,7,8 мая
В праздничные дни для родственников погибших и пропавших без вести солдат работу будет вести мобильная приемная по номеру
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