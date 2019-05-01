Куда пойти первого мая? Афиша RZN.info

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Традиционно майские праздники откроет торжественная первомайская демонстрация. В праздничной колонне пройдут представители рязанских предприятий и учреждений. Шествие пройдет по Первомайскому проспекту до Соборной площади, где состоится концерт творческих коллективов со специальной концертной программой. Начало шествия в 10 часов.
Праздничные мероприятия 1 мая продолжит фестиваль «Маевка на Почтовой». На главной пешеходной улице нашего города развернутся масштабные культурные площадки, среди которых — выставка от «Фотодома», интерактивная площадка от библиотеки имени Горького, открытый микрофон от студенческого театра «Переход», танцевальные и развлекательные программы, а также выставка ретро-автомобилей и велосипедов. Здесь же прозвучат песни 70-х и 80-х годов от коломенского коллектива «Кавер-бэнд». Начало в 18 часов.
В этот же вечер на палубе комплекса «Старый город» состоится концерт рязанской группы «Баттерфляй». В репертуаре самого популярного уличного коллектива Рязани более 800 песен разных стилей и эпох. На выступлениях группы каждый зритель становится участником и находит для себя свою любимую мелодию. Начало в 18 часов.
В кафе-клубе «Старый парк» 1 мая можно будет отпраздновать кельтский праздник Белтайн вместе с группой WallaceBand. Музыканты называют себя «электрохоббиты», а их развеселые композиции заставят ноги сами пуститься в пляс джиги. Помимо собственно концерта, гостей также ожидает тематическая развлекательная программа в ирландском стиле. Начало в 18 часов.